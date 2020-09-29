СБУ задержала в Северодонецке боевика так называемой «ЛНР». Он участвовал в событиях 2014 года в Луганской области.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

Установлено, что мужчина принимал участие в захвате административных зданий в 2014 году. Присоединившись к боевикам в апреле 2014 года, он участвовал в штурме здания управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группы «казака» Павла Дремова был причастен к захвату админзданий в Северодонецке.

Также известно, что преступник был сообщником диверсионной группы «Ямала», готовившей терракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города мужчина скрывался от правоохранительных органов.

СБУ сообщила боевику о подозрении по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях). Ему грозит заключение до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации «Исламское государство», который находится в розыске по линии Интерпола.