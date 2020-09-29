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В международном аэропорту Борисполь со 2 октября запускают линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Отмечается, что линию тестирования запускает компания «Аэрохендлинг», которая занимается наземным обслуживанием в аэропорту, совместно с патоморфологической лабораторией CSD Health Care.
Согласно совместному сообщению компаний, лаборатория CSD входит в перечень верифицированных, которые могут вносить результаты негативного ПЦР-теста на COVID-19 в электронную систему Центра общественного здоровья Украины.
Все материалы CSD обрабатывает в своем медицинском пункте, расположенном непосредственно возле терминала «В» аэропорта Борисполь, поэтому пассажиры могут получить тесты быстро, всего за шесть часов (стоимость теста — 1,5 тысячи гривен).
Во время исследований будут использоваться реактивы и специальное лабораторное оборудование от итальянской компании Diatech Pharmacogenetics, имеющее международные сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485.
Напомним, что с 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет в аэропорту. Цена услуги — $30.
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В международном аэропорту Борисполь со 2 октября запускают линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.
Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».
Отмечается, что линию тестирования запускает компания «Аэрохендлинг», которая занимается наземным обслуживанием в аэропорту, совместно с патоморфологической лабораторией CSD Health Care.
Согласно совместному сообщению компаний, лаборатория CSD входит в перечень верифицированных, которые могут вносить результаты негативного ПЦР-теста на COVID-19 в электронную систему Центра общественного здоровья Украины.
Все материалы CSD обрабатывает в своем медицинском пункте, расположенном непосредственно возле терминала «В» аэропорта Борисполь, поэтому пассажиры могут получить тесты быстро, всего за шесть часов (стоимость теста — 1,5 тысячи гривен).
Во время исследований будут использоваться реактивы и специальное лабораторное оборудование от итальянской компании Diatech Pharmacogenetics, имеющее международные сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485.
Напомним, что с 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет в аэропорту. Цена услуги — $30.