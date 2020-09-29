В международном аэропорту Борисполь со 2 октября запускают линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

Отмечается, что линию тестирования запускает компания «Аэрохендлинг», которая занимается наземным обслуживанием в аэропорту, совместно с патоморфологической лабораторией CSD Health Care.

Согласно совместному сообщению компаний, лаборатория CSD входит в перечень верифицированных, которые могут вносить результаты негативного ПЦР-теста на COVID-19 в электронную систему Центра общественного здоровья Украины.

Все материалы CSD обрабатывает в своем медицинском пункте, расположенном непосредственно возле терминала «В» аэропорта Борисполь, поэтому пассажиры могут получить тесты быстро, всего за шесть часов (стоимость теста — 1,5 тысячи гривен).

Во время исследований будут использоваться реактивы и специальное лабораторное оборудование от итальянской компании Diatech Pharmacogenetics, имеющее международные сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485.

Напомним, что с 1 сентября туристы могут сдать ПЦР-тесты на коронавирус по прибытии в Египет в аэропорту. Цена услуги — $30.