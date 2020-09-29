В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе в российском Кремле просят Турцию воздержаться от военной поддержки Азербайджана. В Кремле считают, что заявления о возможной такой поддержке «подливают масла в огонь».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Россия выступает за скорейшее прекращение огня в Нагорном Карабахе.

– Любые заявления о какой-либо военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь... Мы призываем все страны, особенно страны - наши партнеры, такие как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию, - добавил Песков.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.