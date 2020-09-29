Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что 27 сентября облизбирком на заседании выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Сегодня, 29 сентября облизбирком приступили к повторному рассмотрению вопроса о регистрации кандидатов. В ходе заседания член комиссии, представительница партии «Европейская Солидарность» Людмила Юрченко призвала коллег отказать «Оппозиционной платформе — За жизнь» в регистрации списков, так как, по ее словам, фамилии кандидатов, которые были озвучены во время областной партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются.

В свою очередь заместитель главы комиссии, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пономаренко заявил об отсутствии озвученных нарушений в поданных политсилой документации.

Дептута горсовета Олег Солтыс, нардеп Юрий Загородний, депутат облсовета Александр Ясниский и глава облизбиркома Федор Барабалат

Присутствовавший на заседании временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний призвал членов облизбиркома принять юридическое решение и утвердить списки кандидатов политсилы, и не поддавать на политическое давление.

В свою очередь глава николаевского областного совета Виктория Москаленко, которая также посетила заседание призвала членов комиссии отказать «ОПЗЖ» в регистрации кандидатов и пригрозила, что она обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если облизбирком примет другое решение.

Виктория Москаленко Юрий Загородний

В итоге глава комиссии Федор Барбалат поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, проект решения не набрал достаточного количества голосов:

За — 3 голоса;

Против — 4 голоса;

Воздержались — 7 человек.

После этого на голосование был вынесен вопрос о регистрации списка кандидатов. Однако и этот проект решения также не набрал достаточного количества голосов:

За — 4 голоса;

Против — 3 голоса;

Воздержались — 7 человек.

После этого комиссия ушла на 5-минутный перерыв и вновь рассмотрела оба вопроса. На этот раз первый проект решения набрал:

За — 7 голосов;

Против — 5 голосов;

Воздержались — 2 человека.

Второй проект решения набрал:

За — 5 голосов;

Против — 8 голосов:

Воздержались — 1 человек.

В итоге комиссии ушла на очередной 10 минутный перерыв.

Напомним, Вознесенская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за многочисленных нарушений в документации.