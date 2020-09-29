|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:48
|Заход солнца:
|18:35
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|18:39
|Температура завтра:
|+13 C°
Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Отметим, что 27 сентября облизбирком на заседании выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.
Сегодня, 29 сентября облизбирком приступили к повторному рассмотрению вопроса о регистрации кандидатов. В ходе заседания член комиссии, представительница партии «Европейская Солидарность» Людмила Юрченко призвала коллег отказать «Оппозиционной платформе — За жизнь» в регистрации списков, так как, по ее словам, фамилии кандидатов, которые были озвучены во время областной партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются.
В свою очередь заместитель главы комиссии, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пономаренко заявил об отсутствии озвученных нарушений в поданных политсилой документации.
Присутствовавший на заседании временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний призвал членов облизбиркома принять юридическое решение и утвердить списки кандидатов политсилы, и не поддавать на политическое давление.
В свою очередь глава николаевского областного совета Виктория Москаленко, которая также посетила заседание призвала членов комиссии отказать «ОПЗЖ» в регистрации кандидатов и пригрозила, что она обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если облизбирком примет другое решение.
В итоге глава комиссии Федор Барбалат поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, проект решения не набрал достаточного количества голосов:
После этого на голосование был вынесен вопрос о регистрации списка кандидатов. Однако и этот проект решения также не набрал достаточного количества голосов:
После этого комиссия ушла на 5-минутный перерыв и вновь рассмотрела оба вопроса. На этот раз первый проект решения набрал:
Второй проект решения набрал:
В итоге комиссии ушла на очередной 10 минутный перерыв.
Напомним, Вознесенская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за многочисленных нарушений в документации.
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не смогла принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ».
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Отметим, что 27 сентября облизбирком на заседании выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.
Сегодня, 29 сентября облизбирком приступили к повторному рассмотрению вопроса о регистрации кандидатов. В ходе заседания член комиссии, представительница партии «Европейская Солидарность» Людмила Юрченко призвала коллег отказать «Оппозиционной платформе — За жизнь» в регистрации списков, так как, по ее словам, фамилии кандидатов, которые были озвучены во время областной партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются.
В свою очередь заместитель главы комиссии, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пономаренко заявил об отсутствии озвученных нарушений в поданных политсилой документации.
Присутствовавший на заседании временно исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний призвал членов облизбиркома принять юридическое решение и утвердить списки кандидатов политсилы, и не поддавать на политическое давление.
В свою очередь глава николаевского областного совета Виктория Москаленко, которая также посетила заседание призвала членов комиссии отказать «ОПЗЖ» в регистрации кандидатов и пригрозила, что она обратиться с заявлением в правоохранительные органы, если облизбирком примет другое решение.
В итоге глава комиссии Федор Барбалат поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Однако, проект решения не набрал достаточного количества голосов:
После этого на голосование был вынесен вопрос о регистрации списка кандидатов. Однако и этот проект решения также не набрал достаточного количества голосов:
После этого комиссия ушла на 5-минутный перерыв и вновь рассмотрела оба вопроса. На этот раз первый проект решения набрал:
Второй проект решения набрал:
В итоге комиссии ушла на очередной 10 минутный перерыв.
Напомним, Вознесенская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать список кандидатов в депутаты горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» из-за многочисленных нарушений в документации.