В ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, сегодня утром истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома «Гянджа» в Азербайджане и обеспечили бомбежку населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника «Байрактар».

В ответ начали работать средства ПВО Армении и авиация.

– При выполнении боевой задачи в ходе воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции сбил истребитель Су-25 ВВС Армении, - отметил Ованнисян, уточнив, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении.

Напомним, агентство Reuters вечером 28 сентября обнародовало новость о том, что Турция отправляет подконтрольных ей сирийских боевиков в Азербайджан на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе. В Азербайджане эти слухи называют «полной чушью», Турция их также отрицает.