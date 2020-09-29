Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Намного коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя, — написал Петр Порошенко.