Керченская паромная переправа между портом «Крым» на оккупированном полуострове и российским портом «Кавказ» на неопределенный срок прекращает работу из-за отсутствия спроса на перевозки.
Об этом сообщила пресс-служба оператора на переправе «АнРуссТранс», передает «Крым. Реалии».
Вчера, 28 сентября, на Керченской переправе паром выполнил последний рейс. Также останавливает свою работу порт «Крым» в оккупированной Керчи, который принимал паромы.
Перевозчик объясняет, что после того, как в декабре прошлого года на полуострове окончательно открыли Крымский мост, упал спрос на морские перевозки. Теперь чаще используют поезда и автомобили. Например, паром, предназначенный для перевозки автомобилей и пассажиров, за 2019-2020 годы не выполнил ни одного рейса.
До 2019 года Керченская переправа осуществляла перевозки автомобильного транспорта и пассажиров, а до 30 июня 2020 года — перевозки грузовых вагонов.
Украинский Крымский полуостров Россия аннексировала в марте 2014 года после проведения «референдума», который не признает ни Украина, ни ЕС, ни США.
С июля 2014 года украинская власть официально прекратила деятельность всех портов на аннексированном полуострове. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Напомним, что в Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.
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Керченская паромная переправа между портом «Крым» на оккупированном полуострове и российским портом «Кавказ» на неопределенный срок прекращает работу из-за отсутствия спроса на перевозки.
Об этом сообщила пресс-служба оператора на переправе «АнРуссТранс», передает «Крым. Реалии».
Вчера, 28 сентября, на Керченской переправе паром выполнил последний рейс. Также останавливает свою работу порт «Крым» в оккупированной Керчи, который принимал паромы.
Перевозчик объясняет, что после того, как в декабре прошлого года на полуострове окончательно открыли Крымский мост, упал спрос на морские перевозки. Теперь чаще используют поезда и автомобили. Например, паром, предназначенный для перевозки автомобилей и пассажиров, за 2019-2020 годы не выполнил ни одного рейса.
До 2019 года Керченская переправа осуществляла перевозки автомобильного транспорта и пассажиров, а до 30 июня 2020 года — перевозки грузовых вагонов.
Украинский Крымский полуостров Россия аннексировала в марте 2014 года после проведения «референдума», который не признает ни Украина, ни ЕС, ни США.
С июля 2014 года украинская власть официально прекратила деятельность всех портов на аннексированном полуострове. Гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Напомним, что в Белогорском районе оккупированного Крыма пересохла река Танасу – приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище. Также обмелел и высох пресноводный пруд поблизости.