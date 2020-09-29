Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможности очередного взрыва в столице Ливана Бейруте. По его словам, «Хезболлах» владеет секретным складом оружия, который может стать причиной нового взрыва в Бейруте.

Об этом Биньямин Нетаньяху заявил сегодня, 29 сентября, во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН, пишет РБК-Украина.

На представленном им видео показан склад и объекты, которые могут поспособствовать взрыву.

— Теперь вот где может произойти следующий взрыв. Прямо здесь. Это бейрутский район Джана. Рядом с международным аэропортом. А здесь «Хезболлах» держит секретный склад оружия. Этот секретный склад оружия находится прямо здесь, в метре от газовой компании. Это канистры с газом. Прямо здесь. Это в нескольких метрах от АЗС. Это в пятидесяти метрах от газовой компании. Вот еще бензовозы. И он встроен в гражданское жилье здесь, в гражданское жилье здесь. Для жителей квартала Джанаха это настоящие координаты, — сообщил премьер-министр Израиля.

Напомним, прогремевший 4 августа в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в Бейруте можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Размер убытков от взрыва в порту Бейрута составит примерно от трех до пяти миллиардов долларов.