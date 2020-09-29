Армения и Азербайджан отказались от усилий в направлении проведения мирных переговоров с целью предотвращения полномасштабной войны.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили в эфире российского телевидения, пишет Лига.Новости.

— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах – это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? – сказал Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан привержен принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выработанным минской группой ОБСЕ, суть которых в том, что «территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану».

Никол Пашинян сказал, что для проведения переговоров нужно прежде всего прекратить военные действия.

— Что касается конкретных переговоров, для них нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, когда идут военные действия. Прежде всего нужно остановить насилие. Азербайджан должен принять формулу, что у карабахской проблемы нет военного решения, – сказал Никол Пашинян.

Как сообщалось, вооруженные силы Армении потеряли 31 военнослужащего вследствие боевых действий, которые возобновились 27 сентября в районе «карабахского конфликта». Также погибли по меньшей мере 11 военных Азербайджана.