Вооруженные силы Армении потеряли 31 военнослужащего вследствие боевых действий, которые возобновились 27 сентября в районе «карабахского конфликта». Также погибли по меньшей мере 11 военных Азербайджана.

Так, в Карабахе опубликовали официальный список имен 31 погибшего в результате военных столкновений. Большинству из них — от 18 до 22 лет.

Официальных данных о гибели азербайджанских военных нет. В то же время есть информация о 11 погибших военных, которую азербайджанский Центр исследований «Хазар» составил на основе публикаций в соцсетях.

Отметим, что министерства обороны Армении и Азербайджана взаимно опровергают сообщения друг друга о сотнях погибших на другой стороне.

Так, Минобороны Азербайджана в комментарии «Интерфакс-Азербайджан» сообщил, что в ходе боев азербайджанская армия потеряла более 550 военнослужащих. В то же время армянская сторона данные об убитых опровергла, пишет «Интерфакс».

Как передает Aparaj, представитель Минобороны Армении Арцруни Ованесян, в свою очередь, заявил, что азербайджанская армия потеряла за день боев в Карабахе около 200 военнослужащих, а также около 30 танков и 20 беспилотников. Это заявление опровергли в Азербайджане.

Напомним, Напомним, сегодня, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.

Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.

Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.