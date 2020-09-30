Администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне отмечают, что Москва намеренно затягивает переговоры.

Об этом сообщает Politico.

— Администрация Трампа попросила военных оценить, насколько быстро они могут снять с хранения ядерное оружие и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если срок действия Договора о контроле над вооружениями с Россией все же завершит свое действие в феврале, — говорится в сообщении.

В США отмечают, что Россия рассчитывает на лучшие условия для Москвы, которые предложит администрация Джо Байдена в случае его победы на президентских выборах.

Напомним, в прошлом году военная разведка США сообщила, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход.