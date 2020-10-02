Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.

В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.

Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.