Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.
В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.
Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.
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Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских чиновников. В санкционный список попали восемь официальных лиц Беларуси, в том числе ряда силовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
Под санкции попали секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.
В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.
Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.