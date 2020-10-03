Руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Билл Степиен получил положительный результат теста на коронавирус.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь штаба Трампа, сообщает «Европейская правда».
Степиен получил результат тестирования в пятницу и имеет легкие симптомы, похожие на грипп.
Степиен, который работал вместе с Трампом на первых президентских дебатах во вторник, будет находиться на карантине, пока не выздоровеет.
Глава Национального комитета республиканцев Ронна Макдениел также объявила в пятницу, что у нее положительный результат теста.
Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания, старший помощник Трампа Хоуп Хикс и многие другие члены Белого дома и окружения Трампа заразились коронавирусом.
Самого Трампа в пятницу госпитализировали в военно-медицинский центр, но он продолжит руководить страной.
В связи с инфицированием Трампа кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сдал тест на коронавирус, но его результат оказался отрицательным.
Напомним, Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланией идет на карантин, поскольку у них обоих обнаружили коронавирус.
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Руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Билл Степиен получил положительный результат теста на коронавирус.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь штаба Трампа, сообщает «Европейская правда».
Степиен получил результат тестирования в пятницу и имеет легкие симптомы, похожие на грипп.
Степиен, который работал вместе с Трампом на первых президентских дебатах во вторник, будет находиться на карантине, пока не выздоровеет.
Глава Национального комитета республиканцев Ронна Макдениел также объявила в пятницу, что у нее положительный результат теста.
Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания, старший помощник Трампа Хоуп Хикс и многие другие члены Белого дома и окружения Трампа заразились коронавирусом.
Самого Трампа в пятницу госпитализировали в военно-медицинский центр, но он продолжит руководить страной.
В связи с инфицированием Трампа кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сдал тест на коронавирус, но его результат оказался отрицательным.
Напомним, Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланией идет на карантин, поскольку у них обоих обнаружили коронавирус.