В воскресенье, 4 октября, заморский регион Франции Новая Каледония второй раз будет голосовать за обретение независимости. По результатам первого референдума архипелаг остался в составе Франции.

Об этом пишет hromadske.

На воскресном голосовании свой выбор смогут сделать 180 тысяч жителей архипелага. Право голоса имеют представители коренных народов региона и люди, которые имели 10-летний ценз оседлости на момент подписания Нумейских соглашений 1998 года.

До сих пор не обнародовали никаких опросов общественного мнения относительно второго референдума. Однако на прошлом голосовании в 2018 году 56,4% избирателей решили и впредь поддерживать связи с Парижем вместо обретения собственной независимости.

Если большинство голосов отдадут за независимость, все суверенные полномочия, включая юстицию, полицию, военные, валютные и внешние отношения перейдут из Франции к власти архипелага.

Новая Каледония — архипелаг из десятков островов, расположенный в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа. Он вошел в состав Французской империи в 1853 году, а с 1998 года является административно-территориальным образованием Франции. Населяют регион преимущественно меланезийцы и французы. Согласно Нумейским соглашениям, которые подписали в том самом году, до конца 2018 года в Новой Каледонии предусмотрено проведение референдума о статусе территории. В случае поражения сторонников независимости на первом референдуме документом предусмотрена возможность инициировать еще два аналогичных референдумы до 2022 года. Ежегодно острова получают примерно 1,3 млрд евро от правительства Франции. Регион имеет большие месторождения никеля, является жизненно важным компонентом в производственной электронике.

Напомним, что в 2018 году больше 75 % избирателей, которые имеют право голоса, приняли участие в референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции. Против независимости проголосовали почти 57 %.