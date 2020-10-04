Канада формирует собственную группу судебно-медицинских экспертов для изучения доказательств и информации о сбивании украинского самолета МАУ у Тегерана в январе этого года.

Об этом пишет «Европейская правда».

По информации МИД Канады, команда соберет, систематизирует и проанализирует всю доступную информацию, доказательства и разведывательные данные о катастрофе 8 января, а также проконсультирует правительство Канады о достоверности этой информации.

— Это еще один шаг к раскрытию правды, привлечению иранского режима к ответственности и поиску справедливости для семей жертв. Мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости, - говорится в заявлении Шампаня.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 «Тегеран — Киев», был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Сначала Иран отрицал ответственность за авиакатастрофу, прежде чем признать, что Boeing 737-800 упал после попадания двух иранских ракет.