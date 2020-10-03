Следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с коронавирусом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с состоянием здоровья Трампа.

— Жизненно важные функции президента за последние 24 часа очень тревожные, и следующие 48 часов будут критическими с точки зрения ухода за президентом. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению, — сказано в сообщении.

The Associated Press также отмечает, что Трампу понадобился кислород после госпитализации. Кислородную терапию президент США, по информации издания, получал и будучи в Белом доме.

Перед этим личный врач Трампа доктор Шон Конли на пресс-конференции заявил, что «сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо» и не ощущает трудностей с дыханием.

Он добавил, что сердце, почки и печень президента функционируют нормально, однако врачи внимательно следят за состоянием президента. Между тем в Twitter-аккаунте Трампа появилось сообщение с благодарностью врачам военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он сейчас находится. Трамп написал, что чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что вместе с женой Меланией идет на карантин. У них обоих обнаружили коронавирус.

3 откября Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.