В Украине на 9 часов 4 октября зафиксировано уже более 226 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — 4 140. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Из 226 462 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4140 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4397 человека, из них за сутки — 44.

Также, по данным системы мониторинга, по состоянию на 4 октября, от коронавируса выздоровели 100 107 человек, за последние сутки — 1370.

Напомним, по состоянию на 3 октября, в Украине было зафиксировано 222 тыс. случаев COVID-19 в сутки новый антирекорд — 4661.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4353 человека, из них за сутки — 92.