Правительство Зеленского «заморозило» повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, передает пресс-служба политсилы.

Она подчеркивает: фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирование для образования.

— Сегодня День учителя. А вот и «подарок» от власти Зеленского. Зарплаты педагогов замороженные до января 2022. Большинство учителей полтора года назад повелись на обещания о 4000 долларов зарплаты, и проголосовали за Зеленского и слуг. Вспоминаю наши тяжелые встречи с педагогическими коллективами, когда я давала честную информацию о видении нашей команды по поднятию зарплат педагогам, которое мы заложили в законе об образовании и тщательно выполняли нашим правительством. Да, к сожалению, не было экономической возможности увеличить зарплаты педагогам быстро и радикально, и мы об этом честно информировали. Но не врали о 4000 долларов перед выборами и не замораживали мизерные выплаты на несколько лет после выборов. Мы будем бороться за пересмотр проекта бюджета на 2021 год и настаивать на увеличении зарплат врачам и учителям. Ненормально, когда государство заботится только о прокурорах, спецслужбах и полиции, строит полицейскую страну, - убеждена сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

Постановление Кабинета Министров Украины о замораживании зарплат педагогам опубликовал народный депутат из «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.

— Напомню, что в статье 61 закона «Об образовании» прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль. Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям« заморозится »до 1 января 2022 года. Объясняется это «отсутствием инфляционных источников финансирования. Эта ситуация - еще один пример того, к каким последствиям приводит дилетантство у власти. И если вам начнут рассказывать, что это из-за коронакризиса, то напомню еще раз - решение «замораживать» приняло еще первое правительство Зеленского, с которого и началось падение экономики. Правительства меняются, но ситуация не меняется. Потому что при власти остается Зеленский. Ответственность за все невыполненные обещания несет он лично, - отметил народный депутат.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева поздравила педагогов с их профессиональным праздником — Днем учителя.