Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» перенесла начало регулярных перелетов рейсов Киев - Нью-Йорк - Киев на 2021.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В сообщении говорится, что за последнее время появился ряд негативных факторов: пересмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году из-за влияния пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле.
А также существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси - рейсов, которые должны обеспечить транзитный поток через Киев в США.
«Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорке, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев - Нью-Йорк в 2020 году», - резюмировали в компании.
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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» перенесла начало регулярных перелетов рейсов Киев - Нью-Йорк - Киев на 2021.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В сообщении говорится, что за последнее время появился ряд негативных факторов: пересмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году из-за влияния пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле.
А также существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси - рейсов, которые должны обеспечить транзитный поток через Киев в США.
«Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорке, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев - Нью-Йорк в 2020 году», - резюмировали в компании.
Ранее сообщалось, что в аэропорту «Херсон» открылся магазин duty free.