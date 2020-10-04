Об этом он написал в Telegram.
Добкин сообщил, что принял такое решение в поддержку действующего городского головы Геннадия Кернеса.
«Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена», — написал он.
Добкин пожелал Кернесу победы на выборах.
Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов на пост мэра Харькова.
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Об этом он написал в Telegram.
Добкин сообщил, что принял такое решение в поддержку действующего городского головы Геннадия Кернеса.
«Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена», — написал он.
Добкин пожелал Кернесу победы на выборах.
Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов на пост мэра Харькова.