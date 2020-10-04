Михаил Добкин в воскресенье объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова.

Об этом он написал в Telegram.

Добкин сообщил, что принял такое решение в поддержку действующего городского головы Геннадия Кернеса.

«Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена», — написал он.

Добкин пожелал Кернесу победы на выборах.

Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов на пост мэра Харькова.