Самый известный японский модельер конца ХХ века Кендзо Такада скончался в Париже от осложнений коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на официального представителя именитого дизайнера.

Кендзо умер в Американском госпитале, который находится в паржской коммуне Нейи-сюр-Сен, после Covid-19.

Кендзо был младшим, пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Он получил образование в колледже Бунка - одном из самых респектабельных школ моды в Токио. В середине 1960-х он переехал в Париж, где его первая же демонстрация моделей женской одежды вызвала большой интерес. Вскоре он стал создавать одежду для мужчин. Также его бренд Kenzo известен изысканным парфюмом.

В 1993 году торговая марка Кenzo была куплена французским концерном LVMH. Продав бренд, Такада стал выпускать одежду под другими марками: Yume, Gokan Kobo, Takada.