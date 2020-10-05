Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что зимой текущего года ситуация с распространением пандемии коронавируса может осложниться, но она серьезно улучшится весной следующего года.

Об этом передает Интефакс-Украина.

— Должен сказать со всей откровенностью, что путь распространения вируса будет продолжать быть ухабистым до Рождества, и это может продолжиться и после него, - сказал Борис Джонсон.

Он, тем не менее, отметил: «Если же вы поговорите с учеными, они все практически единодушны в том, что к весне все будет радикально по-другому, и мы будем в другом мире, это нормальный цикл такой пандемии, как эта».

По информации американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья в Великобритании число инфицированных коронавирусом выросло с начала пандемии до 482 тыс. 654 при 42 тыс. 407 летальных исходах вызванных вирусом заболеваний. За субботу в стране было выявлено рекордное за все время число случаев заражения за сутки - 12 тыс. 872 против 6 тыс. 968 в пятницу.