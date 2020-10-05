Национальная полиция открыла уголовное производство за проведение концерта в субботу. Правоохранители предупреждали об ответственности за нарушение карантина, но на мероприятие собрались 2000 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что сотрудники Новобаварского отделения полиции 1 октября увидели информацию о проведении концерта на территории района 3 октября. После этого они отправили запрос в райадминистрацию, в котором хотели узнать об организаторе мероприятия и ориентировочное количество участников, а также напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантинных мероприятий.

3 октября сотрудники полиции присутствовали на концерте и напоминали зрителям о необходимости соблюдать правила. Также они фиксировали нарушения со стороны организаторов.

Харьковская область с 28 сентября находится в “оранжевой” зоне карантина.

Следственным Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.



