Полноценный полигон для испытаний электрического аэротакси будет создан в 35 км от Парижа с прицелом на развитие подобного транспорта к летним Олимпийским играм 2024 года, говорится в совместном коммюнике властей столичного региона Франции, Управления парижских аэропортов (ADP) и Парижского автономного управления транспорта (RATP).

Об этом пишет ЦТС.

— Регион Иль-де-Франс, группа ADP и группа RATP объявляют о структурировании сектора городской воздушной мобильности с созданием испытательной зоны на аэродроме Понтуаз. Перспектива Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года представляет собой исключительную возможность мобилизовать сектор, чтобы позиционировать регион Иль-де-Франс в качестве эталона на мировом рынке городской воздушной мобильности, - сказано в коммюнике.

Первые испытания на этой площадке проведет немецкая компания Volocopter, разработавшая двухместный аэромобиль с вертикальным взлетом VoloCity. На начальном этапе в первой половине 2021 года будут завершены необходимые приготовления, в том числе установка зарядных станций, а также нанесение необходимой разметки на земле. С июня 2021 года будут отрабатываться операции по «парковке, взлету и посадке в условиях реальной воздушной навигации», а также работы по обслуживанию аэромобилей.

— Городская воздушная мобильность благодаря появлению электрического аэромобиля с вертикальным взлетом теперь сможет ускорить свое развитие за счет создания беспрецедентного в Европе испытательного полигона на нашем аэродроме в Понтуазе. Вместе с властями региона Иль-де-Франс и группой RATP, объединив нашу инфраструктуру, наши ноу-хау с точки зрения мобильности, а также распространив призыв к международным партнерам принять участие в работе, мы готовы создать уникальную экосистему в Иль-де-Франс, - заявил исполнительный директор ADP Эдвард Аркрайт.

Компания Volocopter испытывает свои летательные аппараты с 2011 года. За последние 9 лет она успела отметиться в нескольких странах мира, в том числе в Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Финляндии. Согласно информации на ее сайте, двухместный VoloCity способен нести груз до 200 кг (максимальная масса при взлете 900 кг) на расстояние до 35 км со скоростью 110 км/ч.