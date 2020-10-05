В минувшие выходные дороги в Киеве помыли шампунем.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

«Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Для этого нужны специальные машины. Город приобрел 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году», — сказано в сообщении.

Специальный шампунь удаляет загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, а также налет от выхлопных газов. В КГГА сообщают, что такое покрытие повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки.

Кроме того, раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.