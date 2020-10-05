Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.
«Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Для этого нужны специальные машины. Город приобрел 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году», — сказано в сообщении.
Специальный шампунь удаляет загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, а также налет от выхлопных газов. В КГГА сообщают, что такое покрытие повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки.
Кроме того, раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.
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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.
«Киев — единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Для этого нужны специальные машины. Город приобрел 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году», — сказано в сообщении.
Специальный шампунь удаляет загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, а также налет от выхлопных газов. В КГГА сообщают, что такое покрытие повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки.
Кроме того, раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.