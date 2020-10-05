Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу. Он будет функционировать по осеннему графику.
Об этом говорится в заявление штаба операции Объединенных сил.
КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу с 9:00. Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30.
Соответствующее решение было принято командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.
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Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» возобновил работу. Он будет функционировать по осеннему графику.
Об этом говорится в заявление штаба операции Объединенных сил.
КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу с 9:00. Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30.
Соответствующее решение было принято командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.