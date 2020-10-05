Экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель «Русского блока» Александр Свистунов требует добавить в учебники истории полуострова сведения об «украинской оккупации» и «русской весне».

Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на обращение Александр Свистунова к министру просвещения России Сергею Кравцову, Коммерсант.

Депутат просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника «История Крыма. 10 класс», поскольку, по его мнению, в учебнике «откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году».

Кроме того, по словам Свистунова, авторы учебника «не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя» и в нем «отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова».

Он считает, что новый учебник должен быть написан «независимыми российскими историками», а не «багровской профессурой, много лет пресмыкавшейся перед украинским режимом».

В министерстве просвещения сообщили «Коммерсанту», что учебник разрабатывался квалифицированными специалистами, которые «опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий».

Один из авторов пособия также заявил изданию, что Свистунов и его сторонники не являются профессиональными историками и воспринимают информацию, изложенную в данной книге, «субъективно, через призму своего политического опыта».

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.

Также напомним, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если Крым столкнется с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идет именно о потребностях населения.