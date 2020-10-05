Юрий Гранатуров

Лидер партии «За майбутнє» в Николаевском городском совете, кандидат на пост мэра Николаева Юрий Гранатуров назвал бардаком происходящее в городской избирательной комиссии и призвал власть навести там порядок.

Об этом Юрий Гранатуров написал на своей странице в Facebook.

— Наша политическая сила уже не раз заявляла на национальных СМИ о том, что ноу-хау выборов в местные советы 2020 стала деятельность территориальных избирательных комиссий. Воруются протоколы, подменяются списки, периодично пропадают документы. В заседаниях комиссий принимают участие все и вся, от людей в спортивных костюмах крепкого телосложения очень напоминающих титушек до кандидатов и их приближенных всех партий и всех уровней. На заседаниях вопли, крики, взаимные обвинения и оскорбления.Меняются замки на дверях в ТВК. Частными фирмами вскрываются сейфы. Заседания назначаются председателями ТВК на одно время, а их заместителями на другое время. В том и другом случае присутствует разный состав в комиссиях. ЦИК и те, кому положено соблюдать законность выборного процесса, не дают никаких законных письменных рекомендаций и решений.Этот бардак как снежный ком становится все более хаотичным, эмоциональным и неуправляемым. Такое впечатление, что выборы проходят в «банановой республике», а не в цивилизованной стране, - написал Юрий Гранатуров.

По мнению политика, в Николаеве это может привести к невозможности провести легитимные выборы, а потому под угрозой срыв избирательного процесса.

Юрий Гранатуров потребовал от всех институтов государственной власти, отвечающих согласно Конституции и действующего законодательства за организацию избирательного процесса в Николаеве, навести порядок в работе территориальной избирательной комиссии.

— Страшно себе представить, в какой форме будет проходить подсчет голосов и установление законных результатов выборов, - написал Юрий Гранатуров.

Также он обратился ко всем участникам избирательного процесса с просьбой действовать в правовом поле.

— Опомнитесь! Работайте исключительно в правовом поле! Не подставляйте свою честь, достоинство и деловую репутацию в угоду тех или иных хотелок различных партийных лидеров! Прекратите правовой нигилизм!На это больно и стыдно смотреть! Тем более что за это придется отвечать, - написал Юрий Гранатуров.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.