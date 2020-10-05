Российская Федерация может закрыть границы и сократить количество полетов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За сутки в РФ подтвердили почти 11 тысяч новых случаев, что является антирекордом с 12 мая.
Об этом заявил сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский, передают РИА Новости.
По его словам, чем больше люди перемещаются, тем больше распространяется вирус.
– Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому, - сказал Рязанский.
За прошедшие сутки в России подтвердили 10 888 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 1 миллион 225 тысяч 889 человек. Активными больными остаются 222 090 пациентов, что является максимумом с начала июля.
Напомним, минздрав РФ выпустил в общественный оборот первую партию вакцины от коронавируса «Sputnik V».
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Российская Федерация может закрыть границы и сократить количество полетов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За сутки в РФ подтвердили почти 11 тысяч новых случаев, что является антирекордом с 12 мая.
Об этом заявил сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский, передают РИА Новости.
По его словам, чем больше люди перемещаются, тем больше распространяется вирус.
– Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому, - сказал Рязанский.
За прошедшие сутки в России подтвердили 10 888 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране уже заразились 1 миллион 225 тысяч 889 человек. Активными больными остаются 222 090 пациентов, что является максимумом с начала июля.
Напомним, минздрав РФ выпустил в общественный оборот первую партию вакцины от коронавируса «Sputnik V».