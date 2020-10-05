В Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.
Об этом сообщает Наша Нива.
Такие данные издание собрало, основываясь на официальной статистике Министерства внутренних дел Беларуси, а также правозащитников. В начале протестов силовики не предоставляли точную информацию о задержанных.
Отмечается, что этим летом в Беларуси было задержано больше людей, чем за два года силового подавления оппозиционных сил в Польше в период с 1981 по 1983 года.
– Для того, чтобы люди в других странах могли представить себе масштаб полицейских операций в Беларуси по численности населения, это количество задержаний соответствует примерно 205 тысячам по отношению к населению России, 60 тысячам - Польше или Украине. В любом случае, это самое большое число задержаний в истории Беларуси, - сообщает издание.
Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.
В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.
Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.
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В Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.
Об этом сообщает Наша Нива.
Такие данные издание собрало, основываясь на официальной статистике Министерства внутренних дел Беларуси, а также правозащитников. В начале протестов силовики не предоставляли точную информацию о задержанных.
Отмечается, что этим летом в Беларуси было задержано больше людей, чем за два года силового подавления оппозиционных сил в Польше в период с 1981 по 1983 года.
– Для того, чтобы люди в других странах могли представить себе масштаб полицейских операций в Беларуси по численности населения, это количество задержаний соответствует примерно 205 тысячам по отношению к населению России, 60 тысячам - Польше или Украине. В любом случае, это самое большое число задержаний в истории Беларуси, - сообщает издание.
Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.
В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.
Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.