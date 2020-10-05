В городе Баштанка кандидат от политической партии «Слуга народа» Виталий Шевченко выделил благотворительные средства на завершение реконструкции пешеходной части плотины. По данному факту полиция проводит следственные действия.

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

29 сентября в социальной сети Facebook было размещено сообщение о том, что кандидатом в депутаты от «Слуги народа» Виталием Шевченко в Баштанке проводится благотворительная реконструкция недостроенной плотины (пешеходной части), будет установлено ограждение и оборудован тротуар.

По данным территориальной избирательной комиссии, Виталий Шевченко зарегистрирован кандидатом в Николаевской областной совет по округу № 1 от областной организации политической партии «Слуга народа» (под номером 5) и первым кандидатом в списке в Новобугский городской совет по округу № 1.

В комментарии наблюдателю «Опоры» руководитель штаба «Слуги народа» в Баштанском районе Виталий Гомерский, на странице которого было опубликовано сообщение о работах, сказал, что дамба давно нуждалась в ремонте.

— За последние четыре года сменилось два губернатора, три главы райгосадминистрации, и за это время ничего не сдвинулось с места. Виталий Шевченко проживает на территории другой общины и представители партии не обращались к нему по этому вопросу, это была инициатива городского головы Баштанки, — сказал он.

На официальном сайте Баштанской городской громады 30 сентября было опубликовано обращение действующего главы громады Ивана Рубского, в котором он подтвердил, что как глава обратился к Виталию Шевченко с просьбой за благотворительные средства завершить благоустройство дамбы-переезда, так как понимал, что вопрос не решится в этом году, а жителям общины это создает неудобства, особенно в зимний период.

— Городской совет в течение двух лет неоднократно писал письма-ходатайства к управлению капитального строительства облгосадминистрации с просьбой завершить работы по благоустройству, в частности установить всю ограду и положить тротуарную плитку. Но как говорится, «воз и ныне там». Хотя решение сессии областного совета о завершении работ по благоустройству дамбы-переезда есть, — написал Иван Рубский.

Как сообщили наблюдателю «Опоры» в Баштанском отделе полиции ГУНП в Николаевской области, по данному факту проводятся следственные действия. Действия кандидата могут иметь признаки нарушения части 6 статьи 57 Избирательного кодекса Украины.

Согласно части 6 статьи 57 Избирательного кодекса Украины запрещается проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, учреждениям, учреждениям, организациям независимо от их подчинения и формы собственности денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров (кроме материалов предвыборной агитации, изготовленных за счет избирательного фонда, содержащие визуальные изображения партийной символики и брендирование избирательной кампании и т. д.).

Напомним, в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт поклейки билбордов с рекламой политсилы «Слуга народа» при помощи пожарной машины.

После чего было начато служебное расследование по факту расклейки пожарной машиной политической рекламы партии «Слуга народа» в поселке Казанка.

Комментируя данную ситуацию, народный депутат по этому округу, представитель партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил, что пожарная машина участвовала в поклейке билбордов с политической рекламой в поселке Казанка по причине того, что спасатели выполняли высотные работы в рамках договора с рекламным агентством.

В свою очередь, глава предвыборного штаба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким данную ситуацию комментировать отказался.

В результате расследования в части применения служебного пожарного автомобиля для наклеивания на билборд политической рекламы партии «Слуга народа» был уволен начальник 17-й пожарно-спасательной части.