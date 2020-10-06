Представители Секретной службы США, которые обеспечивают охрану первых лиц государства, выразили возмущение в связи с выездом главы Белого дома на автомобиле к своим сторонникам из госпиталя, где он лечится от опасного вируса.

Как пишет CNN, в машине с президентом находилось двое высококвалифицированных агентов, которым теперь также грозит COVID-19.

— Этого не должно было произойти, никогда, —отметил один из действующих агентов Секретной службы, который работает над вопросами охраны президента и первой леди, комментируя решение Дональда Трампа, зараженного опасным вирусом, выехать из госпиталя к своим сторонникам. — Я не хотел бы быть рядом с ними, — рассказал агент о том, что два представителя охраны Трампа находились в одной герметичной машине вместе с ним. — Мы не одноразовые, — добавил он.

Другой источник, представитель Секретной службы со стажем, также выразил глубокое разочарование относительно выезда президента к сторонникам. Он выразил соболезнование своим коллегам, которые не могли отказать прихотям президента. В то же время он подчеркнул, что никто «не может сказать нет».

Хотя агенты Секретной службы имеют право противостоять действиям, потенциально создающим угрозу для президента, они не могут сказать "нет" в ситуациях, когда ставят под угрозу себя.

По словам третьего агента, решение сделать выезд было "просто неразумным".

В то же время, администрация Белого дома подчеркивает, что приняла все меры для защиты людей, находившихся в машине вместе с Трампом, подчеркнув, что получила согласие от медиков. Однако другие медицинские эксперты и врачи отмечают, что безопасность в этом случае была иллюзорной.

— Президентский внедорожник не только пуленепробиваемый, но и герметично защищен от химической атаки, поэтому риск передачи COVID-19 внутри столь же высок, как и во время медицинских процедур. Безответственность поражает, — написал в этой связи представитель Медицинского центра имени Уолтера Рида доктор Джеймс Филлипс.

Медицинский аналитик CNN Леана Вен, которая работала врачом неотложной помощи, со своей стороны отметила, что поведение президента требует внимания психиатров. По ее словам, если бы Трамп был ее пациентом, «в нестабильном состоянии плюс с заразной болезнью, и вдруг покинул бы больницу... я бы вызвала службу безопасности, чтобы остановить его, а затем провести психиатрическую экспертизу и проверить его способность принимать решения».

Напомним, инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.