Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Об этом он сообщил в Twitter.
I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
— Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь СOVID-19. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни, — написал Дональд Трамп.
По мнению Трампа, при его власти «разработали действительно отличные лекарства».
— Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад! — написал Дональд Трамп.
Напомним, 3 октября Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
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Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Об этом он сообщил в Twitter.
I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
— Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь СOVID-19. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни, — написал Дональд Трамп.
По мнению Трампа, при его власти «разработали действительно отличные лекарства».
— Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад! — написал Дональд Трамп.
Напомним, 3 октября Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.