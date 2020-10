Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы покинет Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Об этом он сообщил в Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!