Доба на Миколаївщині минула без російських обстрілів

Доба на Миколаївщини минула без ворожих обстрілів. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

23 листопада на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Станом на 07:00 ранку 24 листопада на території області обстрілів не зафіксовано. Віримо в Сили оборони України!», — написав він.

Варто зазначити, що Миколаївщина обстрілюється майже щодня. Так, 22 листопада ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.