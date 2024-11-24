Доба на Миколаївщині минула без російських обстрілів
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- Світлана Іванченко
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7:55, 24 листопада, 2024
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23 листопада на території Миколаївської області не зафіксовано обстрілів з боку російський військових.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Станом на 07:00 ранку 24 листопада на території області обстрілів не зафіксовано. Віримо в Сили оборони України!», — написав він.
Варто зазначити, що Миколаївщина обстрілюється майже щодня. Так, 22 листопада ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.
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