Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Об этом сообщает Bloomberg.
Американский лидер вышел из здания больницы в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и отправился в свою резиденцию на вертолете.
Ранее Трамп заявлял, что чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что представители Секретной службы США, которые обеспечивают охрану первых лиц государства, выразили возмущение в связи с выездом главы Белого дома на автомобиле к своим сторонникам из госпиталя, где он лечится от опасного вируса.
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Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
Об этом сообщает Bloomberg.
Американский лидер вышел из здания больницы в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и отправился в свою резиденцию на вертолете.
Ранее Трамп заявлял, что чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что представители Секретной службы США, которые обеспечивают охрану первых лиц государства, выразили возмущение в связи с выездом главы Белого дома на автомобиле к своим сторонникам из госпиталя, где он лечится от опасного вируса.