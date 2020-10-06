Инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер вышел из здания больницы в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и отправился в свою резиденцию на вертолете.

Ранее Трамп заявлял, что чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что представители Секретной службы США, которые обеспечивают охрану первых лиц государства, выразили возмущение в связи с выездом главы Белого дома на автомобиле к своим сторонникам из госпиталя, где он лечится от опасного вируса.