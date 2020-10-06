За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Новолуганского террористы вели огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.

— В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, - заявляют в штабе.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.