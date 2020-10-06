За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Новолуганского террористы вели огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.
— В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, - заявляют в штабе.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Новолуганского террористы вели огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применили ручной противотанковый гранатомет.
— В обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, - заявляют в штабе.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, 4 октбяря российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали.