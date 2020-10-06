Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться. Он объяснил почему.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.

Он считает, что для проведения выборов должны быть наблюдатели и контроль над границей.

– Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины, - заявил он.

Он настаивает, что границу Украины должна контролировать именно украинская власть.

– В одном из «минских» пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти... Потом - передача нам контроля над границей, - отметил президент.

Напомним, ранее в интервью Владимир Зеленский выразил недовольствие минским форматом.