Избиратели, находящиеся в больнице, смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад.

Об это сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

– Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы пройдут даже на территориях с красным уровнем эпидопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции могет подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нму приехали, и он смог проголосовать из дома. Люди, которые пребывают в больницах, будут голосовать в больницах также при помощи выездных бригад. На избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мер: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку. Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка, - добавил министр.

Максим Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изначально в Украине был один из самых лучших результатов по сдерживанию пандемии COVID-19 и при этом один из самых либеральных режимов карантина, но приближение местных выборов ухудшило ситуацию, поскольку многие представители местной власти начали использовать эту тему в политических целях.