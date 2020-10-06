Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Хабаровске в РФ являются понятной позицией людей. Он считает, что в любой момент может быть общественный взрыв.
Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.
Он считает, что на протестующих не можно влиять только с помощью информационной политики Российской Федерации и «промывать мозги».
Украинский президент также прокомментировал реплику журналиста, что белорусский блогер Сергей Тихановский поддержал идею, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.
– У Кремля есть желание вернуть обратно Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два «слабых места», на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации, - заявил он.
Напомним, в Хабаровске прошла 15-я по счету несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
|
Как Варваровский мост остался без ремонтаОлег Мудрак
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Хабаровске в РФ являются понятной позицией людей. Он считает, что в любой момент может быть общественный взрыв.
Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.
Он считает, что на протестующих не можно влиять только с помощью информационной политики Российской Федерации и «промывать мозги».
Украинский президент также прокомментировал реплику журналиста, что белорусский блогер Сергей Тихановский поддержал идею, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.
– У Кремля есть желание вернуть обратно Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два «слабых места», на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации, - заявил он.
Напомним, в Хабаровске прошла 15-я по счету несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.