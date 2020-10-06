Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого отравили «Новичкам», рассказал о визите канцлера Германии Ангелы Меркель, которая навестила его в больнице.

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

– Это было в последнюю неделю, когда я был в больнице. Уже не в реанимацию, а в обычной палате. Открылись двери палаты, зашел сначала мой профессор и сказал, что у него для меня гость. Я не был в курсе. Ну, зашла, у меня была первая мысль: «Как хорошо, что я вообще одет». Это был частный разговор с семьей. Я не буду рассказывать никаких деталей, но там не было сказано ничего такого значительного. Это не был какой-то политический разговор. Меня поразило насколько она в курсе всевозможных деталей и очень хорошо понимает, что происходит в России. Лучше всех знает, что происходит в России, во всех деталях: о Хабаровске, о Беларуси и еще и на российском языке. Зашла Меркель и еще и начала говорить на российском... Мы потом перешли на английский, но она явно могла разговаривать на российском весь разговор... Но это, действительно, был частный разговор, там не было сказано ничего судьбоносного, - рассказал Алексей Навальный.

Также Алексей Навальный назвал Ангелу Меркель очень умной современной женщиной. Он заявил, что понимает, почему она один из европейских лидеров.

Российский политик сравнил отравление «Новичкам» с «поцелуем Дементора» из книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер». По его словам, он чувствовал, что жизнь от него отходит, но ему не было больно.

Он рассказал, что выжил только потому, что Омские врачи действовали по протоколу.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу заявила об отравлении политика и предположила, что ему могли что-то подмешать в чай, который он пил в аэропорту перед вылетом. Российские врачи не подтверждали версии об отравлении.

Утром 21 августа по Омску, где в больнице в коме находился Навальный, прилетел самолет немецкой некоммерческой организации Cinema for Peace Foundation с врачами на борту. Она накануне согласилась организовать перевозку политика в немецкую больницу.

К вечеру 21 августа после консультации с немецкими врачами российские врачи разрешили транспортировку Алексея Навального самолетом из Омска в Берлин.

Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, заявила, что политика отравили.

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Следователи уже успели отследить его маршрут, изъяли записи камер видеонаблюдения и вероятные вещдоки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального фальсификацией. Ранее Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в инциденте с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет никакого криминала.

4 сентября стало изветсно, что следы боевого вещества «Новичок» нашли не только в организме отравленного Алексея Навального, но и на его вещах, в частности, в бутылке с водой. Однако нет подтверждений тому, что яд попал в организм политика именно с этой водой.

10 сентября российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». 14 сентября лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервным агентом из группы «Новичок».

Алексей Навальный заявил, что к его отравлению «новичком» причастен лично президент России Владимир Путин.