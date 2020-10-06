Украина не против размещения на своей территории британских десантников. В сентябре десантники из Британии приняли участие в учениях на территории Николаевской области.

Об этом в интервью ВВС заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не против чаще проводить совместные учения с британскими военными.

– Если они там (британские десантники в Николаевской области - ред.) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане, - сказал Кулеба.

По его словам, между Украиной и Британией идет плодотворное сотрудничество.

– Не зря именно британские десантники десантировались. Это все результат очень кропотливой и плодотворной работы, которая не зависит от того, есть ли Британия в нормандской формате, - добавил Кулеба.

Напомним, на Николаевщине начался первый этап учений «Совместные усилия» в рамках стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия – 2020».