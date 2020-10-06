Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

Благодаря королевскому помилованию семь граждан Украины освободили из-под стражи. По сообщению посольства, в ближайшее время они вернутся домой.

Также два человека смогли получить сокращение срока заключения на шестую часть (не считая времени, проведенного в заключении), а еще семерым украинцам сократили сроки в два раза.

Отмечается, что некоторые из украинцев были осуждены к 50 годам заключения. Правоохранители Таиланда обвиняли их в контрабанде наркотиков и финансовых преступлениях.

Напомним, за рубежом около 7000 украинцев отбывают наказание в местах лишения свободы, в том числе 2000 — в России.