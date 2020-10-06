Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о готовности к восстановлению отношений с Украиной. В частности, он готов сделать все, что «от него зависит».

Об этом он заявил на встрече в своей резиденции с украинским нардепом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком, пишет ТАСС.

На встрече Путин поблагодарил его за то, что его политическая сила выступает за сближение с Россией.

– Всячески со своей стороны готов содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся, что у вас будет больше сторонников в этом отношении. Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы отношения восстанавливались, - заявил Владимир Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, РФ не ссорилась с украинцами из-за Крыма, а территория полуострова была всегда российской «даже с юридической точки зрения».