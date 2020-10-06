Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка будет реагировать на все жалобы граждан о нарушении Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» чиновниками, в том числе и высокопоставленными.

Об этом в эфире «4 канала» сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает пресс-служба Кабмина.

— Мне очень приятно, что наши чиновники то ли под влиянием языкового закона, то ли с появлением Уполномоченного, то ли под давлением того, что дети уже начинают смеяться с отдельных чиновников, но начинают говорить на украинском уже не только в стенах парламента, но и, скажем, на эфирах, в своих публичных выступлениях, — сказал он.

Тарас Креминь добавил, что ведомство будет реагировать на все жалобы о нарушении языкового закона чиновниками, вне зависимости от их рангов и должностей.

— Что касается нарушений языкового закона представителями власти, нарушения права граждан на получение информации и услуг на государственном языке, зафиксированных либо в обращениях, либо в жалобах, то конечно мы будем реагировать на них, независимо от должностей, — отметил Тарас Креминь, напомнив, что штрафные санкции за нарушение языкового законодательства начнут применяться с 16 июля 2022.

Уполномоченный по защите государственного языка также отметил, что с 2021 Национальная комиссия по стандартам государственного языка начнет серию государственных экзаменов для чиновников от наивысшего ранга по уровню владения украинским языком.

— Такие экзамены будут для всех чиновников без исключения. Июнь следующего года станет своеобразным Рубиконом для тех чиновников, кто хочет по-настоящему продемонстрировать законопослушность и уважение к украинскому языку, — подытожил омбудсмен.

Напомним, Тарас Кремень призывает сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех.