Президент США Дональд Трамп хочет выйти на дебаты с соперником на выборах Джо Байденом непосредственно, а не в режиме онлайн. Второй этап запланирован на 15 октября.

Об этом заявил директор по коммуникации кампании Трампа Тим Мурто изданию The Hill.

По его словам, Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах лично.

В то же время Джо Байден накануне заявил, что готов продолжать дебаты, только если специалисты подтвердят, что это безопасно. Поскольку Дональд Трамп болеет коронавирусом. Он только в понедельник, 5 октября, вышел из больницы.

Напомним, 30 сентября в Кливленде, штат Огайо, состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Они продолжались 96 минут.

Вторые дебаты запланированы на 15 октября, а третий тур состоится 22 октября.