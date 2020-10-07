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Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Перебои начались в ночь на среду, 7 октября.
Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работу интернет-ресурсов Downdetector.
В большинстве случаев (67%) пользователей пожаловались на проблемы при подключении к серверу. Еще 28% пользователей столкнулись с трудностями при отправке и доставке сообщений.
Остальные 4% пользователей пожаловались на проблемы с авторизацией.
Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются по всему миру. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Украины, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Швейцарии и Италии.
Этой не первый сбой, который произошел в работе мессенджера за месяц. В частности, сбой в работе Telegram наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.
Ранее мессенджер Telegram запустил функцию, которая позволяет пользователям оставлять сообщения под постами на каналах. Заработала она с 1 октября после очередного обновления.
Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Перебои начались в ночь на среду, 7 октября.
Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию работу интернет-ресурсов Downdetector.
В большинстве случаев (67%) пользователей пожаловались на проблемы при подключении к серверу. Еще 28% пользователей столкнулись с трудностями при отправке и доставке сообщений.
Остальные 4% пользователей пожаловались на проблемы с авторизацией.
Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются по всему миру. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Украины, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Швейцарии и Италии.
Этой не первый сбой, который произошел в работе мессенджера за месяц. В частности, сбой в работе Telegram наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.
Ранее мессенджер Telegram запустил функцию, которая позволяет пользователям оставлять сообщения под постами на каналах. Заработала она с 1 октября после очередного обновления.