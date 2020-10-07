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Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. После вступления новых правил в силу будет сокращено число «специальных профессий» для иностранных рабочих.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны.
Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше этого, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.
Согласно данным министерства, в США более полумиллиона виз были использованы для перемещения американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.
Также правилами предусмотрен факт, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам».
Как говорится в заявлении ведомства, новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.
Ранее американский госдепартамент объявил, что США отзывают визы у более чем 1 тысячи китайских студентов и аспирантов, чье пребывание на территории Соединенных Штатов представляет угрозу национальной безопасности США.
Власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз H-1B, предназначенных для высококвалифицированных рабочих. После вступления новых правил в силу будет сокращено число «специальных профессий» для иностранных рабочих.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности страны.
Выдача виз H-1B предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше этого, зачастую нанося ущерб работникам США, говорится в заявлении ведомства.
Согласно данным министерства, в США более полумиллиона виз были использованы для перемещения американских рабочих, что привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США и к стагнации заработной платы в некоторых профессиях.
Также правилами предусмотрен факт, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам».
Как говорится в заявлении ведомства, новые правила распространятся на треть всех иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре.
Ранее американский госдепартамент объявил, что США отзывают визы у более чем 1 тысячи китайских студентов и аспирантов, чье пребывание на территории Соединенных Штатов представляет угрозу национальной безопасности США.