Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запретил проводить ремонтные работы в одном из отделений «Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний».

Об этом во вторник, 6 октября, в ходе заседании областного штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин, – пишут НикВести.

Состояние отделения №3 на сегодняшний день, фото: НовостиN

Юрий Кормышкин заявил, что он вместе с равнодушными бизнесменами решил за свои деньги отремонтировать отделение №3 в Николаевской «инфекционке», без привлечения бюджетных средств.

— После того, как я находился в больнице и вылечился благодаря нашим врачам, я как бизнесмен принял для себя решение, вдохновившись примером Алексея Вадатурского, который многое сделал для больницы, вложил свои средства. Я обратился к своим друзьям Тахиру и Рустаму Садридиновым, Сергею Кантору и еще некоторым бизнесменам, и предложил за свои средства за 40 дней отремонтировать третье отделение инфекционной больницы. Мы заключили договор с проектантом, заплатили 150 тыс грн за проектную документацию, хотя эти проекты есть у Алексея Вадатурского, и мы надеемся, что он нам их передаст. Но мы сделали по-новой на прошлой неделе. И в субботу, 3 октября начались демонтажные работы, — заявил Юрий Кормышкин.

Решение комиссии о запрете строительства

Однако, как отметил депутат, областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о запрете проведения ремонтных работ во всех медучреждениях из-за роста заболеваемости на COVID-19.

— Вы в своих рекомендациях пишете: «Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий здравоохранения в Николаевской области всех форм собственности в связи с увеличением количества больных и лиц, подозреваемых на заболевание Covid-19, воздержаться от проведения текущих и капитальных ремонтных работ в помещениях учреждений здравоохранения, которые могут привести к уменьшению жилого фонда, — зачитал один из пунктов решения комиссии Юрий Кормышкин.

Напомним, главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову вызвали на допрос в Национальную полицию из-за начала ремонтных работ третьего отделения больницы.