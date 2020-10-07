Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.

Об этом его жена Марина Порошенко оассказала в интервью журналистке Янине Соколовой.

— Относительно Петра Алексеевича... Его состояние хуже (чем у дочери Евгении - прим). У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице. У него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая. Даже врачи не могут взять и сделать анализ, чтобы промониторить как он себя чувствует и проверить как протекает болезнь, — заявила Марина Порошенко.

По словам Марины Порошенко, дочь Евгения, которая также заболела COVID-19, гораздо легче преодолевает болезнь нежели ее отец. Жена бывшего президента уточнила, что вспышки повышенной температуры у дочки легко сбиваются жаропонижающими средствами.

Напомним, 29 сентября пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией Covid-19.