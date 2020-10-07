Николаевский окружной административный суд удовлетворил требование областной организации политической партии «Слуга народа» об отводе судьи в деле об отменить решение избирательной комиссии о регистрации списков кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом стало известно сегодня, 7 октября, в ходе заседания суда, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что в Николаевский окружной административный суд обратилась областная организация политическая партия «Слуга народа» с исковым заявлением на Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию о признании противоправным решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ходе заседания представитель партии «Слуга народа» заявил об отводе судьи Игорь Устинов, который должен был рассматривать исковое заявление. Объясняя причину отвода представитель партии отметил, что жена Игоря Устинова Татьяна, согласно данным сайта Верховной Рады Украины, является помощником-консультантом нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игоря Киселева.

В свою очередь судья рассмотрев обращение адвоката, удовлетворил прошение о его отводе. На данный момент стороны ждут результатов нового распределения судьи, который будет рассматривать иск партии «Слуга народа».

Напомним, 5 октября Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».